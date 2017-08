Harald Krassnitzer hält Festrede beim Linzer Brucknerfest

Festival-Motto "Bruckner elementar"

Linz – Der Schauspieler Harald Krassnitzer wird bei der Eröffnung des diesjährigen Internationalen Brucknerfestes in Linz am 17. September die Festrede halten. Im Vorjahr hatte Senta Berger diese Aufgabe übernommen.

Krassnitzer wird sich in seiner Ansprache mit dem heurigen Festival-Motto "Bruckner elementar" befassen. Er werde sich die Frage stellen, ob Anton Bruckner gesellschaftliche Akzente gesetzt hat und welche Rückschlüsse zu aktuellen Themen sich in seinem Wirken finden, wie das Brucknerhaus am Mittwoch informierte. (APA, 30.8.2017)