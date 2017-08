Filmmusikpreis für Harold Faltermeyer

Für Lebenswerk ausgezeichnet

Halle – Der Komponist und Musikproduzent Harold Faltermeyer wird für sein Lebenswerk mit dem Ehrenpreis des Deutschen Filmmusikpreises gewürdigt. Der 64-Jährige bekomme die Auszeichnung am 3. November in Halle überreicht, teilte die International Academy of Media and Arts am Mittwoch mit, die die Preisverleihung zum vierten Mal mit der Deutschen Filmkomponistenunion veranstaltet.

Vor Faltermeyer gehörten unter anderen Klaus Doldinger ("Das Boot"), Bernd Wefelmeyer ("Hotel Adlon") und Martin Böttcher ("Winnetou") zu den Trägern des Ehrenpreises. Faltermeyer wurde mit dem Instrumentalstück "Axel F" bekannt, das er für den Actionfilm "Beverly Hills Cop" (1984) mit Eddie Murphy in der Hauptrolle komponiert hatte. Der gebürtige Münchner ist Grammy-Preisträger und war auch für den Oscar nominiert. Er arbeitete unter anderen mit den Pet Shop Boys, Donna Summer und Barbra Streisand zusammen.

Die Verleihung des Deutschen Filmmusikpreises ist Teil der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt, die vom 29. Oktober bis 4. November zum zehnten Mal veranstaltet werden. (APA, 30.8.2017)