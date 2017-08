Französische Polizei befürchtet Entführung von Mädchen bei Hochzeit

Neunjährige verschwunden – Ermittler suchen mit Großaufgebot nach Maelys

Chambery – Nach dem rätselhaften Verschwinden eines neunjährigen Mädchens bei einer Hochzeit in Frankreich befürchten die Ermittler eine Entführung. Mit jeder Stunde erfolgloser Suche werde es wahrscheinlicher, dass Maelys verschleppt worden sei, hieß es am Dienstag aus Ermittlerkreisen. Demnach könnte das Mädchen mit einem Auto entführt worden sein.

Am Mittwoch suchten rund 60 Beamte nach dem Mädchen, auch Taucher und Hubschrauber waren im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft leitete am Montag Ermittlungen wegen einer mutmaßlichen Entführung ein.

Die Neunjährige war in der Nacht auf Sonntag in der ostfranzösischen Gemeinde Pont-de-Beauvoisin am Fuße der Alpen verschwunden. Sie war mit ihrer Familie bei einer Hochzeitsfeier und wurde zuletzt gegen drei Uhr nachts gesehen. (APA, 30.8.2017)