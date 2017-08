Kickstarter: Animierte Serie mit Obama und Biden als Zeitreisende gegen Trump

"Barry & Joe" sollen die Welt vor Trump retten, 80.000 der 100.000 angestrebten US-Dollar finanziert

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und sein Vize Joe Biden reisen mit der Hilfe von Astrophysiker Neil deGrasse Tyson in der Zeit zurück, um die Welt zu retten. Was nach einer zielstrebigen Fanfiction klingt (und im Grunde genommen auch eine ist), soll Realität werden: Auf Kickstarter wird gerade Geld für das Projekt "Barry & Joe – The Animated Series" gesammelt.

80.000 von 100.000 Dollar gesammelt

Der große Feind der Helden der Serie ist US-Präsident Donald Trump. Allerdings bekommt man ihn nie zu Gesicht, er soll ein Bösewicht sein, den man "hört und fühlt, aber nie sieht. Außer seiner kleinen Hände, die sieht man."

Über 1.000 Unterstützer konnte das Projekt bereits begeistern, mehr als 80.000 der angestrebten 100.000 Dollar sind im Finanzierungstopf. Durch das Crowdfunding-Projekt soll eine erste Folge produziert werden, die als Proof of Concept genutzt wird (etwa, um nach weiteren Geldgebern zu suchen). Auf Kickstarter gilt ein Projekt erst als finanziert, wenn das Mindestziel erreicht wird. (muz, 30.8.2017)