Dragovic offenbar vor Wechsel zu Olympiakos

Leverkusen will Team-Verteidiger an griechischen Meister verleihen, beim Bundesligisten hatte sich der 26-Jährige nicht durchsetzen können

Wien – Aleksandar Dragovic steht offenbar vor einem Wechsel zu Olympiakos Piräus. Wie der "kicker" berichtete, will Bayer Leverkusen den Innenverteidiger noch vor dem Ende der Transferzeit am Donnerstag leihweise an den griechischen Rekordmeister abgeben.

Dragovic, der sich im Moment zwecks Länderspielvorbereitung beim Nationalteam in Wien befindet, war zuletzt bei Leverkusen kein Thema für die Startformation. Sein möglicher neuer Arbeitgeber und aktueller griechischer Champion, trifft in der Champions League auf Barcelona, Juventus und Sporting Lissabon.

Dragovic war 2016 von Dynamo Kiew zu Leverkusen gekommen, die Ablösesumme von 18 Millionen Euro war zu diesem Zeitpunkte die höchste, die je für einen Österreicher bezahlt worden war. Er schaffte es jedoch weder unter Trainer Roger Schmidt, noch unter dessen Nachfolgern Tayfun Korkut und Heiko Herrlich, sich in der Stammelf zu etablieren. Der 57-fache österreichische Internationale kam bisher lediglich auf 20 Einsätze im Dress der Leverkusener. Sein Vertrag läuft noch bis 2021.

Olympiakos dominiert die griechische Fußballszene unangefochten, seit 20 Jahren ist man auf Platz eins quasi abonniert. 19 Meisterschaften wurden seit der Saison 1996/97 gewonnen, nur zwei Mal konnte Erzrivale Panathinaikos dazwischen funken. Insgesamt haben die Rot-Weißen mittlerweile 44 Titel angesammelt.

Trainiert wird die Mannschaft vom Kosovaren Besnik Hasi, der im Juni Interims-Coach Takis Lemonis folgte. Der 45-Jährige führte Anderlecht 2014 zur Meisterschaft, ehe er 2016 entlassen wurde. Bei Legia Warschau hielt sich Hasi daraufhin nur wenige Monate. (red, APA – 30.8. 2017)