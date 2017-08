Russland warnt vor Alleingängen gegen Nordkorea

UNO-Botschafter meint damit sowohl Sanktionen als auch militärische Schritte

New York/Pjöngjang – Nach dem neuerlichen nordkoreanischen Raketentest hat der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja vor Alleingängen mit neuen Sanktionen gewarnt. Zusätzliche einseitige Strafmaßnahmen einzelner Länder müssten ausgeschlossen werden, sagte er bei einer Sondersitzung des Weltsicherheitsrates am Dienstagabend (Ortszeit) in New York.

Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen hatte den unangekündigten Test einer Mittelstreckenrakete als "empörend" verurteilt; neue Sanktionen wurden aber nicht verhängt. Nordkorea hatte am Dienstag eine Rakete vom Typ Hwasong-12 über den Norden Japans hinweg in Richtung Pazifik gefeuert. Die USA, Japan und Südkorea verurteilten dies. Die Führungen in Tokio und Seoul erklärten, den Druck auf Pjöngjang steigern zu wollen.

Nebensja rief Nordkorea auf, sich an die UNO-Resolutionen zu halten und seine verbotenen Raketen- und Atomprogramme einzustellen. "Nordkoreas Start von ballistischen Raketen ist eine ernsthafte Bedrohung für die Schifffahrt und den Luftverkehr in der Region und gefährdet Zivilisten, in diesem Fall in Japan", sagte er. Zugleich bekräftigte Nebensja die Ablehnung Moskaus eines bewaffneten Eingreifens: "Eine militärische Lösung der Probleme der koreanischen Halbinsel kann es nicht geben." (APA, 30.8.2017)