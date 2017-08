FPÖ macht Strategiepapier zur Übernahme von Kurz publik

In dem Papier werde das "Team Kurz als Wahlplattform" und "Fundraising neu" angekündigt

Wien – Die FPÖ machte in mehreren Medien ein vermeintliches Strategiepapier für die Übernahme der Obmannschaft in der ÖVP durch Sebastian Kurz publik. Darin werde unter anderem das "Team Kurz als Wahlplattform" und "Fundraising neu" angekündigt. Die Unterlage umfasse mehr als 100 Seiten und stamme aus dem Jahr 2016. FPÖ-Chef Strache sieht darin jedenfalls den Beweis, dass das "Projekt Ballhausplatz" – wie es im Papier heiße – schon lange geplant gewesen sei. In der ÖVP zeigte man sich unwissend, das Dokument kenne man nicht, hieß es. (APA, 30.8.2017)