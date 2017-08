Wirtschaftsstimmung in Eurozone auf Zehnjahreshoch

Dienstleister und Industrie optimistischer, geringer Zuversicht im Einzelhandel und am Bau

Brüssel – Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im August überraschend weiter aufgehellt und den besten Wert seit zehn Jahren erreicht. Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst, stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 111,9 Zähler, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Juli 2007.

Dienstleister und Industrie zeigten sich optimistischer, während sich die Zuversicht im Einzelhandel und am Bau verringerte. Die Stimmung der Verbraucher blieb weitgehend stabil.

Auch das von der EU-Kommission erhobene Geschäftsklima (BCI), das nur die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe misst, legte im August zu. Hier stieg der entsprechende Indikator um 0,05 Punkte auf 1,09 Punkte. Volkswirte hatten 1,05 Zähler erwartet, beim ESI waren 111,3 Punkte prognostiziert worden.

Die Daten untermauern, dass sich die Konjunktur in den 19 Euro-Ländern weiter erholt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im zweiten Quartal um 0,6 Prozent zu und hielt damit mit dem Wachstumstempo in den USA Schritt. Nach Einschätzung der Ratingagentur Moody's läuft es insbesondere in den großen Mitgliedsländern besser. Die Agentur hob ihre Prognose für das Wachstum in der Eurozone im laufenden und im kommenden Jahr um je 0,3 Punkte auf 2,1 und 1,9 Prozent an. (APA/Reuters, 30.8.2017)