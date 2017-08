"The Walking Dead"-Spiel angekündigt: "Pokémon Go" mit Zombies und Uzis

AR-Game lässt Spieler in der realen Welt Horden von Untoten niederstrecken

AMC und Next Games haben ein Augmented-Reality-Spiel zur TV-Serie "The Walking Dead" angekündigt. "The Walking Dead: Our World" lässt Spieler in der realen Welt vor virtuellen Zombiehorden davonlaufen und diese mit virtuell aufgesammelten Waffen niederstrecken. "Bekämpft Walker in den Straßen, im Park, auf dem Sofa, wann und wo auch immer du magst", heißt es in der Beschreibung auf der Webseite des Spiels.

Rick und Daryl helfen

Noch halten sich die Entwickler weitgehend bedeckt zur genauen Funktionalität und zum Spielumfang. Allerdings wird eine engere Verknüpfung zur TV-Serie in Aussicht gestellt. So würden Charaktere wie Rick, Daryl oder Michonne immer wieder auftauchen und zur Hilfe kommen. Umgesetzt wird das Spiel für iOS und Android. Weitere Details sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

next games Trailer zu "The Walking Dead: Our World"

Wer ist hier der Zombie?

Anders als Niantics großer AR-Hit "Pokémon Go" spricht "The Walking Dead: Our World" klar ein erwachsenes Publikum an. Die Ironie des Spiels fällt dabei wenig subtil aus: Menschen werden wie ferngesteuert massenhaft auf die Straßen gezogen um, permanent aufs Handy zu starren. Es lebe der Konsumzombie. (zw, 30.8.2017)