"GTA Online" erhält "Battlegrounds"-Modus mit Autos

"Motor Wars" vereinfacht das Battle-Royale-Prinzip und setzt auf wilde Fahrzeugschlachten

Rockstar Games fügt seinem Zugpferd "GTA Online" neben Flugzeugen und Autos auch einen neuen Modus hinzu: "Motor Wars" kombiniert den Todeskampf von "PUBG" mit Explosivwaffen und gepanzerten Fahrzeugen. Darüber hinaus können Spieler ihr Dasein als Schmuggler im Luftraum von Los Santos ausüben. Auch neue Tattoos und Bekleidung werden im bereits erschienenen Update "Smuggler’s Run" vorhanden sein.

"Motor Wars"

Ähnlich wie in "Playerunknown’s Battlegrounds" springen Spieler mit einem Fallschirm in ein Kriegsgebiet, um dann in bis zu vier Teams gegeneinander anzutreten. In der regelmäßig schrumpfenden Todeszone sind überall (Explosiv-)Waffen und gepanzerte Fahrzeuge zu finden, mit denen die Feinde besiegt werden müssen. Die letzten Überlebenden gewinnen die Runde.

rockstar games "GTA Online": Smuggler's Run Trailer

Hangars und Luftfahrzeugwerkstatt

Um ein Luftfrachtunternehmen als Schmuggler zu führen, bedarf es einer geräumigen Zentrale. Daher beinhaltet die neue Erweiterung einen anpassbaren Hangar, ein kostenloses Cuban-800-Flugzeug, einen optionalen Wohnbereich, eine Luftfahrzeugwerkstatt, ein Büro einen Ausstellungsraum sowie ein Lager für die Flugmaschinen. Außerdem können die Flieger je nach Belieben personalisiert werden. Um an Schwarzmarkt-Ware heranzukommen, wird die Hilfe von Nervous Ron benötigt, der auf einer dubiosen Plattform alles von Betäubungsmitteln bis hin zu wertvollem Schmuck besorgen kann – ein williger Käufer lässt sich immer finden.

Sieben neue Flugzeuge

Neue Luftfahrzeuge sind ebenfalls an Bord und können nach dem Kauf im privaten Hangar untergebracht und modifiziert werden. Dabei stehen mehrere Optionen zur Verfügung, wie zum Beispiel Motor- und Steuerverbesserungen, Gegenmaßnahmen, Designs, Waffen oder Bomben. Maschinen aus dem Pegasus-Portfolio können jederzeit in den Hangar geliefert werden, um sie dort einlagern zu lassen. Über ein Interaktionsmenü besteht die Möglichkeit, es als persönliches Luftfahrzeug anzufordern. Die sieben neuen Flugzeuge sind:

Buckingham Alpha-Z1

LF-22 Starling

Mammoth Tula

Nagasaki Havok

Nagasaki Ultralight

V-65 Molotok

Western Rogue

Daneben kommen auch zwei fahrbare Untersätze ins Spiel: das klassische Auto Vapid Retinue und der schnelle Grotti Visione. "Smuggler’s Run" ist ab sofort erhältlich. (ke, 30.8.2017)