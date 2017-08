Israels Polizei ermittelt in London gegen Netanyahu

Israelischer Premier in Affäre um Geldgeschenke und Einfluss auf Medienberichterstattung unter Druck

Tel Aviv/London – Die israelische Polizei ermittelt laut einem Fernsehbericht im Zuge der Korruptionsvorwürfe gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auch in London. Ermittler würden am Mittwoch nach Großbritannien fliegen, um dort den Milliardär und Fernsehmogul Len Blavatnik zu befragen, berichtete das israelische Fernsehen am Dienstagabend.

Es soll unter anderem um die Frage gehen, ob Netanyahu in den Verkauf eines israelischen Fernsehsenders an Blavatnik involviert gewesen war. Die Polizei äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.

Ermittlungen dauern seit Monaten an

Netanyahu steht seit Monaten wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck. Er wird nach Medienberichten des Betrugs, der Untreue und Bestechlichkeit verdächtigt. Der Ministerpräsident soll unter anderem versucht haben, unrechtmäßig Einfluss auf die Medienberichterstattung in Israel zu nehmen. Außerdem soll er illegal Geschenke von reichen Geschäftsleuten angenommen haben.

Netanyahu hat alle Vorwürfe vehement zurückgewiesen. David Bitan, führender Abgeordneter der Regierungspartei Likud, hatte im März gesagt, Netanyahu habe "keine Absicht, zurückzutreten, selbst wenn er angeklagt wird". (APA, 30.8.2017)