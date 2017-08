Euro beendet vorerst Höhenflug

Frankfurt am Main – Der Kurs des Euro hat seinen jüngsten Höhenflug vorerst beendet. Am Mittwochmorgen stand er unter der Marke von 1,20 US-Dollar.

In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1970 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag noch auf 1,2048 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag war der Eurokurs noch zeitweise bis auf 1,2070 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2015 gestiegen, bevor deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten. (APA, 30.8.2017)