Währungsverluste lassen Gazprom-Gewinn einbrechen

Trotz Umsatzplus um vier Prozent ging der Gewinn im zweiten Quartal um 80 Prozent auf 686 Millionen Euro zurück

Moskau – Der russische Energiekonzern Gazprom hat im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Vor allem währungsbedingte Effekte hätten zu einem Rückgang von rund 80 Prozent auf 48 Milliarden Rubel (686 Millionen Euro) geführt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Umsatz sei hingegen um rund vier Prozent gestiegen.

Der Gas-Absatz außerhalb der ehemaligen Sowjet-Staaten kletterte um rund neun Prozent auf 119,1 Milliarden Kubikmeter. Allerdings sank der durchschnittlich in Europa erlöste Preis pro 1000 Kubikmeter in der ersten Jahreshälfte um rund 13 Prozent auf rund 11.100 Rubel. Gazprom liefert rund ein Drittel des in Europa benötigten Gases. (APA, 30.8.2017)