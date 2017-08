Hurrikan Harvey: Nächtliche Ausgangssperre wegen Plünderungen

Houston will mehr Polizei anfordern – Anrainer von Chemiefabrik in Texas vorsorglich in Sicherheit gebracht

Houston – Die US-Metropole Houston hat ab Dienstag eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Damit sollen nach Angaben der Polizei und der Stadtverwaltung Plünderungen und Raubüberfälle verhindert werden.

Die Ausgangssperre gilt von Mitternacht bis 5.00 Uhr morgens. Von dem Ausgangsverbot ausgenommen sind freiwillige Helfer, Einsatzkräfte und Menschen auf ihrem Arbeitsweg. Außerdem sollen Polizisten aus anderen Regionen in der von Überschwemmungen heimgesuchten Stadt aushelfen. Für wie viele Tage die Ausgangssperre gelten soll, ist noch unklar.

Anrainer von Chemiefabrik in Sicherheit

Laut Bürgermeister Sylvester Turner wird die Stadt zudem mehr Notunterkünfte öffnen. Damit soll eine Überfüllung des Convention Centers vermieden werden, das im Moment 10.000 Menschen beherbergt. Einige der Untergebrachten sollen in eine nahegelegene Konzerthalle und ein Basketballstadion gebracht werden. Insgesamt wurden bis dato mehr als 13.000 Menschen aus den überschwemmten Gebieten in Sicherheit gebracht.

Unterdessen wurden Anrainer einer im Überschwemmungsgebiet liegenden Chemiefabrik in Texas in Sicherheit gebracht. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilten die Behörden mit. Der französische Konzern Arkema, dem die Fabrik in Harris County gehört, erklärte, die Anlage sei überschwemmt. Es sei möglich, dass Chemikalien reagierten und ein Feuer ausbreche, das eine schwarze Rauchwolke auslöse. Wie giftig diese Wolke sein würde, teilte der Konzern nicht mit. In der Fabrik werden organische Peroxide produziert.

Rettungspaket für Betroffene

US-Präsident Donald Trump will den hochwassergeplagten Menschen finanzielle Hilfe zukommen lassen. Es werde sehr kostspielig, sagte Trump am Dienstag in den Katastrophengebieten, ohne jedoch genaue Summen zu nennen. Er werde mit dem Kongress zusammenarbeiten, um ein Rettungspaket zu schnüren und die Folgen von Hurrikan "Harvey" zu beheben.

"Ich denke, wir werden die richtige Antwort finden", sagte Trump. Aber womöglich habe es noch nie größere Schäden in der Geschichte des Landes gegeben, so Trump in Austin. Der US-Präsident hat bereits sowohl in Texas als auch im angrenzenden Louisiana den Notstand ausgerufen. Am Mittwochmorgen Ortszeit soll Harvey erneut an Land treffen.

Airlines betroffen

Vor allem die Öl-Metropole Houston versinkt wegen des anhaltenden Starkregens im Wasser. Mindestens zwölf Menschen haben ihr Leben verloren. Der Wirbelsturm "Katrina", der 2005 New Orleans zerstörte, gilt als bisher teuerster Hurrikan in den USA. Die Regierung in Washington half damals mit rund 100 Milliarden Dollar (83,5 Milliarden Euro).

Einige Bankenregulierer riefen die Geldhäuser des Landes unterdessen auf, ihren Kunden bei den Zahlungsmodalitäten für Kredite entgegenzukommen. Spätere Zahlungen von Darlehensnehmern in den betroffenen Hochwassergebieten sollten möglich sein. Zugleich sollten mehr neue Kredite in diese Gemeinden gehen.

Stark betroffen von dem Unwetter sind weiterhin auch viele Airlines. Tausende Flüge mussten in den vergangenen Tagen bereits gestrichen werden. In Houston bleiben die Flughäfen geschlossen. Ein Regierungsvertreter sagte, trotz Kerosinengpässen und überfluteten Zufahrtsstraßen könnten die Airports in der Metropole womöglich noch im Laufe der Woche wieder öffnen, würden aber wohl erst nächste Woche wieder voll ausgelastet werden können. (APA, Reuters, red, 30.8.2017)