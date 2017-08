Thiems Erstrunden-Match wird am Mittwoch fortgesetzt

Anhaltender Regen machte Weiterspielen unmöglich – Österreicher hat die ersten beiden Sätze gegen De Minaur gewonnen

New York – Das Erstrunden-Match von Dominic Thiem bei den US Open in New York gegen den Australier Alex de Minaur wird erst am Mittwoch fortgesetzt. Nach einigen Stunden des Zuwartens wurden das restliche Programm auf den Außenplätzen wegen Regens gestrichen, nur im Arthur Ashe Stadium mit geschlossenem Dach kann weiter gespielt werden.

Thiem führt gegen De Minaur mit 6:4,6:1,1:0 und sein Gegner wird am Mittwoch mit dem Aufschlag wiederbeginnen. Die genau Ansetzung ist vorerst noch nicht bekannt. Insgesamt 44 Matches wurden gecancelt bzw. vertagt.

Thiem hatte im ersten Satz nach einer 3:1-Führung einen 3:4-Rückstand zur Kenntnis nehmen müssen. Er schaffte dann zum 5:4 ein weiteres Break und servierte den ersten Durchgang nach 43 Minuten aus.

Danach übernahm der Lichtenwörther das Kommando und mit Breaks zum 2:1, 4:1 und 6:1 stellte er nach 81 Minuten eine 2:0-Satzführung her. Nach dem dritten Servicegame zu Null in Folge zum 1:0 für Thiem ließ der Referee die Spieler in die Kabinen marschieren. (APA, 29.8.2017)