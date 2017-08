Korea-Krise befeuert Gelddurst von Japans Militär

Neue Raketensysteme, Kampfflugzeuge und Radaranlagen: Japan geht auf Shoppingtour, China ist erzürnt

Mit der Rüstungsindustrie hat die Korea-Krise zumindest einen Gewinner hervorgebracht. Besonders Japan ist derzeit beliebter Kunde bei Rüstungskonzernen. Das Land jagt angesichts der jüngsten nordkoreanischen Raketentests und des selbstbewussten Auftretens Chinas in der Region von Rekord zu Rekord: Dieses Jahr stiegen die Verteidigungsausgaben bereits auf 5,1 Billionen Yen, ein neuer Budgetentwurf für 2018 sieht die Steigerung auf 5,255 Billionen Yen (rund 40 Milliarden Euro) vor.

Mit der neuerlichen Steigerung von 2,5 Prozent will Japan auf Shoppingtour gehen: Der Ankauf von zwei Abfangraketen um 47,2 Milliarden Yen und 20,5 Milliarden Yen ist ebenso vorgesehen wie der Ausbau eines neuen Radars, das auch Stealth-Flieger orten kann, und neue Schiffe zur Bekämpfung von Seeminen.

Budgetbomben

In dem Wunschkatalog der Militärs sind auch einige potenzielle Budgetbomben platziert. So will man das Aegis-Raketenverteidigungssystem kaufen. Die USA sind aber der einzige Anbieter dieses Systems, und der Kaufpreis müsste noch verhandelt werden.

foto: inquam photos/adel al-haddad/via Kaufpreis unbekannt: Das Aegis-Raketenverteidigungssystem wurde in den USA hergestellt und verkauft.

Nicht alle geplanten Waffensystem sind defensiver Natur. Mit der Budgeterhöhung will man neben der Anschaffung von F-35-Kampfflugzeugen um knapp 90 Milliarden Yen auch eine neue Bombe um zehn Milliarden Yen entwickeln.

foto: ap photo/ben margot, file Neue F-35-Kampfjets sollen zu Japans Luftwaffe stoßen.

"Wahre Motive"

Wenig überraschend ist China von den Expansionsplänen Japans nicht begeistert. Ein Sprecher des chinesischen Außenamts drückte seine Besorgnis aus und warf Japan vor, die "chinesische Bedrohung" zu übertreiben. Hinter den Rekordbudgeterhöhungen stünden andere Gründe, die "wahren Motive" gelte es nun herauszufinden.

Japan beteuert, seine Motive seien im Weißbuch für Verteidigung zu finden. Darin betont das japanische Verteidigungsministerium, es sei "tief besorgt" über die Weiterentwicklung von Nordkoreas Programm für ballistische Interkontinentalraketen. Die jüngsten Fortschritte seien "ein neues Niveau der Bedrohung".

Alternde Bevölkerung

Sollte die Erhöhung des Verteidigungsbudgets durchgehen, wäre es die sechste in Folge unter der Regierung von Shinzo Abe. Stolperstein für die ständige Erhöhung der Verteidigungsausgaben könnte Japans alternde Bevölkerung werden: Derentwegen steigen die Sozialausgaben ebenso stetig wie die Verteidigungsausgaben. Das Finanzministerium könnte auf die Bremse steigen. (red, 29.8.2017)