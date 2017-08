TV- und Radiotipps für Mittwoch, 30. August

Frisuren für ein neues Ich, Terra Mater, Ich gehöre ihm, Die sieben Tricks der Populisten. Edge of Tomorrow, Das Land der Erleuchteten, Weltjournal: Mein Johannesburg, Kurzschluss

19.40 REPORTAGE

Re: Frisuren für ein neues Ich Waschen, Schneiden, Föhnen; Friseurin Tina will Gutes tun. Seit knapp einem Jahr gehört sie zum harten Kern der Barber Angels Brotherhood. Unter der Leitung von Gründer Claus Niedermaier schneiden die Barber Angels Obdachlosen in ganz Deutschland kostenlos die Haare. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Supersapiens – Der neue Mensch Roboter nach dem Vorbild des Menschen, künstliche Superintelligenzen, die sich von selbst weiterentwickeln und keine Menschen mehr brauchen: All diese Ideen und Szenarien klingen nach Science-Fiction, sind aber Gegenstand aktueller Forschungen. Ein Ziel ist es, Maschinen menschenähnlicher, ja menschlicher zu machen. Bis 21.15, Servus TV

20.15 LOVERBOY

Ich gehöre ihm (D 2017, Thomas Durchschlag) Die 15-jährige Caro verknallt sich in den coolen Cem. Aber der gaukelt ihr nur die große Liebe vor. Er beginnt, sie mit Gewalt und Drohungen zur Prostitution zu zwingen. Als die Eltern erkennen, in welcher Situation ihre Tochter steckt, versuchen sie alles, um ihr zu helfen. Mit Anna Bachmann und Samy Abdel Fattah in den Hauptrollen. Bis 21.45, Das Erste

foto: ard

20.15 DOKUMENTATION

Die sieben größten Tricks der Populisten Politiker und Parteien, die Vorurteile schüren und einfache Lösungen versprechen, sind erfolgreich. Warum? Was ist ihr Geheimrezept? Gibt es eine Methode, die sie verbindet? Tim Gorbauch auf der Suche nach Antworten. Bis 21.01, 3sat

20.15 SCIENCE-FICTION

Edge of Tomorrow (USA/CDN 2014, Doug Liman) Hilfe! Bill (Tom Cruise) und Rita (Emily Blunt) müssen die Welt retten, sind aber in einer Zeitschleife gefangen. Es grüßt nicht nur das tägliche Murmeltier. Nein, es gilt jeden Tag Neues über die Außerirdischen und ihre Schwächen zu lernen. Bis 22.00, ORF 1

foto: orf/tele münchen/warner

22.10 FIKTION

Das Land der Erleuchteten (D 2016, Pieter-Jan de Pue) Der raue Nordosten Afghanistans ist eine Hochgebirgslandschaft mit Gipfeln von bis zu 7500 Meter Höhe. Hier verdienen sich nomadisch lebende Kinderbanden Geld mit den Überbleibseln der vielen Kriege. Sie sammeln alle Arten von Metallresten, um sie zu verkaufen. Die Doku-Fiktion wurde auf dem Sundance Festival ausgezeichnet. Bis 23.30, Arte

foto: ieter-jan de pue, arte

22.30 STADTPORTRÄT

Weltjournal: Mein Johannesburg Zwischen Nobelviertel und Elendsvorort: Johannesburg gilt als das Experimentierlabor des neuen Südafrika. "Joburg" nennen die Bewohner ihre Stadt. ORF-Afrika-Expertin Margit Maximilian ist unterwegs in den Hochhausschluchten, im Villenviertel und in den Townships. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Safari – Der Preis fürs Töten Das Jagen von Löwen, Tigern und Elefanten ist in Afrika ein florierender Wirtschaftszweig. Zahlungskräftige Kunden lassen sich den Abschuss eines Löwen 15.000 Euro kosten, den eines Nashorns bis zu 80.000. Filmemacherin Olivia Mokiejewski über das Geschäft mit der Jagd. Bis 23.50, ORF 2

23.20 MAGAZIN

Zapp Mit 1) G20-Akkreditierungen: Datenspeicherwut der Behörden. 2) Trumpesk: Jüterbogs Bürgermeister und die Medien. 3) Walulis-Wahl-Moderatorin. 4) Weinert-Brothers: New Journalism 2.0. Bis 23.50, NDR

1.20 FILMMAGAZIN

Kurzschluss Mit 1) A. P. Badelita über I Made You, I Kill You. 2) Izù Troin fasst in einer Minute den Western Pale Rider – Der namenlose Reiter von Clint Eastwood zusammen. 3) Französische Filmhochschulen. 4) Regisseur Paul Mas kommentiert seinen Animationsfilm Children. Bis 2.15, Arte