Merkel will Europäischen Währungsfonds

Der bestehende Euro-Rettungsfonds ESM soll weiterentwickelt werden. Auch ein gemeinsamer Finanzminister sei vorstellbar, so Merkel

Berlin – Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich hinter den Vorstoß von Finanzminister Wolfgang Schäuble gestellt, den Euro-Rettungsfonds ESM zu einem umfassenderen Europäischen Währungsfonds auszubauen. Sie finde den Vorschlag, den ESM weiterzuentwickeln, sehr gut, sagte sie am Dienstag in ihrer Sommerpressekonferenz in Berlin.

Damit könnte Europa zeigen, dass es alle Mechanismen im Portfolio habe, um auf alle Situationen reagieren zu können. Vor allem brauche es aber mehr wirtschaftliche Kohärenz der Euroländer.

Euro-Finanzminister nicht ausgeschlossen

Merkel schloss nicht aus, sich der französischen Idee eines gemeinsamen Euro-Finanzministers anzuschließen. Darüber müsse aber noch gesprochen werden. "Ich könnte mir auch einen Wirtschafts- und Finanzminister vorstellen", sagte sie mit Blick auf eine besser abgestimmte Haushalts- und Wirtschaftspolitik. Sie habe sich außerdem schon sehr früh für ein Eurozonen-Budget eingesetzt. Der ESM könne dafür ein Ansatz sein. (APA/Reuters, 29.8.2017)