Merkel pocht bei Polen und Türkei auf Rechtsstaatlichkeit

Deutsche Kanzlerin würde "sehr gerne" bessere Beziehungen zur Türkei haben

Berlin – Ungewöhnlich deutlich hat die deutsch Kanzlerin Angela Merkel die polnischen Regierung wegen deren Umgang mit dem Rechtsstaat kritisiert. "Das ist ein ernstes Thema, denn die Voraussetzungen für die Kooperation in der Europäischen Union sind die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit" sagte Merkel am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Sie wünsche sich ein gutes Verhältnis zu Polen und die Beziehungen zu dem Land seien ihr wichtig. "Aber wir können da auch nicht einfach den Mund halten und nichts sagen um des lieben Friedens willen. Hier geht es um Grundlagen der Kooperation in der EU."



Die Frage sei nicht die Abwägung zwischen einem Zusammenhalt der EU-Staaten und den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. "Zusammenhalt der EU unter Preisgabe der Rechtsstaatlichkeit ist nicht mehr die Europäische Union." Mit Blick auf den Besuch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch sagte Merkel, sie nehme sehr ernst, was die Brüsseler Behörde dazu sage.

Gegen Polen hat die EU-Kommission mehrere Verfahren eingeleitet, in denen es auch um umstrittene Reformen in der Justiz geht. Das 2016 aufgenommene Verfahren gegen die Beschlüsse der nationalkonservativen Regierung in Warschau zur Reform des Verfassungsgerichts könnte mit dem Entzug der Stimmrechte für Polen im EU-Rat enden. Dafür wäre aber die Einstimmigkeit der EU-Staaten nötig. In Deutschland wurde zudem darüber diskutiert, Ländern bei Missachtung rechtsstaatlicher Prinzipien EU-Fördermittel zu kürzen.

Merkel bittet türkisch-stämmige Menschen um Verständnis

Um Zuge der selben Pressekonferenz hat die deutsche Bundeskanzlerin die türkischstämmigen Menschen in Deutschland um Verständnis für das harte Vorgehen ihrer Regierung gegenüber Ankara gebeten. "Ich würde sehr gerne bessere Beziehungen zur Türkei haben, aber wir müssen die Realität betrachten", sagte Merkel am Dienstag in ihrer Sommerpressekonferenz in Berlin.

Die Inhaftierungen seien nicht gerechtfertigt, sagte Merkel: "Wir haben uns deshalb entschieden, eine Neuorientierung der Türkei-Politik vorzunehmen." Dies habe leider auch Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Beziehungen zur Türkei: "Das bedauere ich, aber das ist geboten."

Eine Verbesserung hänge mit der "Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien" zusammen, erklärte die Kanzlerin. "Die sehen wir im Augenblick in der Türkei nicht gewährleistet." Außerdem gebe es die "ganz eindeutige Forderung", "dass eine ganze Reihe von Menschen freigelassen werden".

Zehn deutsche oder deutsch-türkische Staatsbürger in Haft

Derzeit sitzen nach Angaben des Auswärtigen Amtes zehn deutsche oder deutsch-türkische Staatsbürger aus politischen Gründen in der Türkei im Gefängnis, darunter die Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu sowie der Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner. Merkel sprach von einer "sehr komplizierten Phase" in den deutsch-türkischen Beziehungen.

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte am 20. Juli eine Neuausrichtung der Beziehungen zur Türkei und die Prüfung der Staatsbürgschaften angekündigt, mit denen Ausfuhren deutscher Waren in die Türkei abgesichert werden.

Den türkischen Vorwurf, die EU halte ihren Teil des Flüchtlingsabkommens nicht ein, wies Merkel zurück. So sei ein Großteil der zugesagten drei Milliarden Euro an Projekte gebunden, die teils noch nicht umgesetzt seien. Bei der in Aussicht gestellten Visa-Freiheit für Türken in der EU habe die Türkei Teile der Voraussetzungen dafür noch nicht erfüllt. (Reuters, APA, red, 29.8.2017)