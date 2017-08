"Nagelprobe" für Kurz: FPÖ drängt ÖVP zur Senkung der Nächtigungssteuer

Die Blauen nehmen Sebastian Kurz beim Wort und bringen einen Antrag ein, die erst 2016 "auf Vorschlag der ÖVP" erhöhte Steuer wieder zu senken. Eine Mehrheit wäre gegen die Stimmen der SPÖ vorhanden

Wien – Steuern senken – das ist eine der populärsten Forderungen in Wahlkämpfen. Wie am Dienstag bekannt wurde, will ÖVP-Chef Sebastian Kurz nun auch die Mehrwertsteuer für Nächtigungen wieder heruntersetzen. Die Abgabe war erst im Vorjahr von zehn auf 13 Prozent angehoben worden – "auf Vorschlag der ÖVP", sagt SPÖ-Budgetsprecher Kai Jan Krainer im Gespräch mit dem STANDARD.

In der Tourismusbranche sorgte die Steuererhöhung für Murren, auch die Opposition war dagegen. Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser plant nun eine "Nagelprobe" für Kurz: Bei der Nationalratssitzung am 20. September wolle er einen Antrag einbringen, der die vom ÖVP-Chef geforderte Senkung der Logis-Mehrwertsteuer beinhaltet. Es sei sein "siebter Anlauf" für eine Rücknahme des Beschlusses. "Ich bin schon gespannt darauf, wie ernst es Kurz ist und ob die ÖVP zustimmen oder das wieder abwürgen wird", sagt Hauser.

Auch Neos und Grüne für Senkung

Gemeinsam mit der ÖVP sollte das Vorhaben im Parlament jedenfalls eine Mehrheit finden: Auch Neos und Grüne sprechen sich für eine Senkung der Steuer aus. Auf Nachfrage bei der ÖVP wird dem STANDARD ausgerichtet: "Den Antrag muss man sich dann noch genau anschauen, ob die Forderungen der FPÖ auch mit unseren deckungsgleich sind."

Der schwarze Wahlkampfvorstoß müsste jedenfalls gegen den Noch-Koalitionspartner SPÖ beschlossen werden: "Wir werfen nicht alles über Board, worauf man sich gerade erst geeinigt hat", sagt Krainer. Der rote Budgetsprecher sei von dem Vorstoß von Kurz "überrascht", da dieser selbst im Ministerrat für die Steuererhöhung gestimmt habe. "Und die Frage ist vor allem wieder, wie er das gegenfinanzieren will." Komme im Gegenzug etwa eine Erbschaftssteuer, könne man reden, meint Krainer. Eine solche lehnt Kurz allerdings vehement ab.

"Ärgerlicher Mehraufwand"

Vonseiten der Touristik wird nicht nur die Erhöhung, sondern auch der Mehraufwand beklagt, der entstanden sei: Die unterschiedlichen Sätze für verschiedene Dienstleistungen wie Logis, Getränke, Speisen und Leistungen wie eine Skikarte bei Pauschalangeboten seien ein großes administratives Ärgernis, kritisiert der Tiroler Wirtschaftsbundchef Franz Hörl (ÖVP).



Tirols Landeshauptmann und Tourismusreferent Günther Platter (ÖVP) ist überzeugt, dass durch die Senkung der Steuer die Wertschöpfung gestärkt würde. Die Lücke zwischen steigenden Nächtigungszahlen und Wertschöpfung sei zuletzt nämlich gewachsen. "Besonders für Tirol ist diese Nachricht erfreulich. In keinem anderen Bundesland hat die Tourismusbranche als Investitionsmotor und Arbeitgeber eine so große wirtschaftliche Bedeutung", sagt Platter. (Katharina Mittelstaedt, 29.8.2017)