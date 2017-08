RLB Oberösterreich erwägt Negativzinsen für Firmenkunden

Aber nicht für Private – Einführung von Handyüberweisung und Onlinekredit geplant – Bankchef Schaller erwartet weitere Fusionen von Raiffeiseninstituten

Wien – Das Zusammengehen von Raiffeisenbanken in Oberösterreich bleibt für Heinrich Schaller ein Thema. Laut dem Chef der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) gibt es nach etlichen Fusionen in dem Bundesland noch 82 Institute. "Es gibt aber noch mehrere, die das machen wollen", sagt Schaller. Ihm schwebt jedoch kein Sollstand an Raiffeisenbanken vor, ob es zu Verschmelzungen komme, hänge jeweils vom zu hebenden Synergiepotenzial ab. Fusionen über Oberösterreichs Landesgrenze hinaus erteilt Schaller eine Absage.

"Keine Debatte, dass das von uns bezahlt wird", sagt der Bankchef über ein OGH-Urteil hinsichtlich zu viel geleisteter Kreditzinsen. Betroffen seien rund 170.000 Kunden, die bis Jahresende die Rückzahlung "eher kleiner Beträge" erwarten dürfen. Ob das Urteil, wie von anderen Bankmanagern angedeutet, Kredite verteuern wird? "Das muss nicht unbedingt sein", sagt Schaller, will es aber auch nicht ausschließen.

Fokus auf Firmenkunden

Bewährt hat sich seiner Ansicht nach sich der Fokus der RLB OÖ auf das Geschäft mit Firmen, wo man eine "erheblich Anzahl" an Kunden dazugewonnen habe. Bloß bei Veranlagungen steht er auf der Bremse wegen des Zinsumfelds – Negativzinsen an Institutionelle weiterzugeben ist für Schaller denkbar, ganz im Gegensatz zu Privatkunden.

Ab Ende November will die RLB OÖ ihren Kunden Zugang zu Handy-zu-Handy-Überweisungen innerhalb des Euro-Zahlungsverkehrsraums ermöglichen. "In Europa sind 40 Banken am Start, und wir sind eine davon", sagt Schaller. Ebenfalls in Vorbereitung: "Ein Onlinekredit bis zu 4.000 Euro, der rasch verfügbar sein wird."

Zudem wird der Filialumbau zur "Bankstelle der Zukunft" gestartet, um neben Onlinebanking auch Beratungsleistungen zu forcieren. Im ersten Halbjahr 2018 sollen erste Projekte nach dem neuen, einheitlichen Standard umgesetzt werden – zunächst jedoch nur bei ohnedies anstehenden Renovierungen oder Neubauten.

Ein Mitarbeiter für zwei Filialen

In Überlegung ist des Weiteren, einen Mitarbeiter künftig auf zwei Filialen aufzuteilen, was eventuell zu verkürzten Öffnungszeiten führen könnte. Dem Einsatz eines Filialbusses, wie es in der Steiermark unter dem Motto "Raiffeisen auf Rädern praktiziert wird, kann Schaller aber nur wenig abgewinnen.

Nach einem Anstieg des Halbjahresgewinns um 167 Millionen auf 235 Millionen Euro ist Schaller dank der wiedererstakten Konjunktur auch für den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich. Zudem hebt er hervor, dass die harte Kernkapitalquote seiner Bank unter Berücksichtigung des Halbjahresergebnisses auf rund 15 Prozent gestiegen sei nach 13,9 Prozent per Ende des Vorjahrs. (aha, 29.8.2017)