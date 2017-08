Schweizer Post will mit Test Lieferroboter in Logistik einbinden

Probelauf in Zürich

Die Schweizer Post führt erneut einen Test mit Lieferrobotern durch. Diese bringen in den nächsten Wochen online bestellte Waren vom Warenhaus Jelmoli zu Kunden im Stadtzentrum von Zürich.

Picknick

So sei es beispielsweise möglich, sich ein Picknick auf eine Parkbank am See oder das neue Hemd direkt ins Büro liefern zu lassen, teilten die Schweizerische Post und Jelmoli am Dienstag den Medien in Zürich mit. Kurz vor Ankunft des Roboters erhalte der Kunde eine SMS, mit dem sich das Transportfach öffnen lasse.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Post Tests mit fahrenden Lieferrobotern durchgeführt. Damals seien technische und gesellschaftliche Aspekte im Vordergrund gestanden. Nun gehe es um die Einbindung der Technologie in bestehende Logistikketten, hieß es. (APA, 29.8. 2017)