iPhone 8 kommt am 12. September: Was Apple im Steve Jobs Theater zeigt

Quellen des "Wall Street Journal" bestätigen den Termin der Präsentation

Der Termin war schon zuvor durchgedrungen, nun hat auch das renommierte "Wall Street Journal" von seinen für gewöhnlich gut informierten Quellen quasi die inoffizielle Bestätigung erhalten: Apple zeigt am 12. September was es Neues ausgeheckt hat. Zum zehnjährigen Jubiläum des iPhones wird ein großes Update mit drei iPhones und anderen Neuheiten planen.

Drei iPhones, Apple TV und Apple Watch

Zum iPhone 8 ist mittlerweile so viel bekannt, dass es kaum noch Überraschungen bei der Präsentation geben dürfte. Es sei denn, Apple lässt die zentralen Features weg, über die bisher schon so viel berichtet wurde – eine neue Dualkamera, Augmented-Reality-Features, Gesichtserkennung, ein nahezu rahmenloses Display, kabelloses Aufladen. Das gute Stück soll damit rund 1.000 US-Dollar kosten. Daneben dürfte Apple auch ein iPhone 7s und 7s Plus planen, um jene Kunden zu versorgen, die keine vierstellige Summe für das neueste Gadget aus Cupertino ausgeben wollen.

Immer wieder war von Produktionsschwierigkeiten mit dem iPhone 8 berichtet worden. Wird der bisherige Fingerabdrucksensor komplett weggelassen, ins Display integriert, wandert er auf die Rückseite? Dazu drangen aus den Produktionskreisen widersprüchliche Angaben. Ob das iPhone 8 in der folgenden Woche nach der Präsentation schon in den Läden steht oder zumindest bestellbar ist, bleibt daher einer der größten Unsicherheitsfaktoren.

Neben den Smartphones wird auch ein neues Apple TV mit 4k-Auflösung und die dritte Generation der Apple Watch mit LTE erwartet. Damit könnte die Smartwatch unabhängig von einem iPhone verwendet werden. Die neuen Betriebssysteme iOS 11 und MacOS High Sierra wurden schon im Sommer auf der WWDC für Herbst angekündigt.

Steve Jobs Theater

Neu dürfte auch der Ort der Präsentation sein. In den vergangenen zwei Jahren hatte Apple das Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco dafür gebucht. Diesen September könnte es schon das Steve Jobs Theater am neuen Campus sein. Aktuell sind die Bauarbeiten allerdings noch nicht abgeschlossen, weshalb die Veranstaltung laut dem "Wall Street Journal" doch noch wo anders stattfinden könnte.

Dem Bericht zufolge erwarten sich Analysten vor allem eine hohe Nachfrage nach dem iPhone 8 aus China. Viele Nutzer würden ihr Smartphone als Statussymbol betrachten. Die Verkäufe von iPhone 7 und 6s seien niedrig geblieben, weil sich die Geräte im Design kaum vom iPhone 6 unterschieden. Einen Strich durch die Rechnung könnte allerdings der hohe Preis machen. (red, 29.8.2017)