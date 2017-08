"Protokolle der Weisen von Zion": Gilt-Kandidat in Erklärungsnot

"Ja, ich habe einen Fehler gemacht": Günther Lassi hatte auf seiner Homepage die antisemitische Hetzschrift "Protokolle der Weisen von Zion" verlinkt

Wien – Kein Losglück für Kabarettist Roland Düringer: Der via Losentscheid als Listenerster gereihte Günther Lassi, ein 70-jährigen Pensionisten aus Niederösterreich, bringt die Liste Gilt in Erklärungsnot. Der Spitzenkandidat hat – neben Texten zu Naturheilkunde und Esoterik – auch auf die antisemitische Hetzschrift "Protokolle der Weisen von Zion" verlinkt, berichtet "Heute" mit Verweis auf einen Twitter-Eintrag des Politikwissenschafters Matthias Falter.

Lassis Homepage ist mittlerweile nicht mehr online. Er selbst reagierte via Facebook. "Vielleicht kann irgendwer meine Gefühlslage nachvollziehen. Ich bin ein einfacher Mensch mit wenig politischer Erfahrung und bin zutiefst erschüttert und enttäuscht über diesen Shitstorm, der da über mich herzieht", schrieb Lassi. Und weiter: "Ja, ich habe einen Fehler gemacht und dieses Pamphlet unbedacht auf meine Homepage gestellt, und ja, ich habe auf Anraten von Gilt diese Homepage stillgelegt." Er distanziere sich "strikt von solchem Gedankengut", was ihm aber besonders leidtue, sei, dass "ich hier vielleicht Gilt schade". Er sei "Pazifist und Humanist". Lassi: "Und wer mich kennt, weiß das auch. Ein Bekennen zur Verfassung und Demokratie ist für mich eine Selbstverständlichkeit!"

"Mehr als ein Gesicht"

Bei der Liste Gilt hieß es: "Das ist natürliche eine Sache, die wir uns ganz genau ansehen müssen." Düringer meinte in einem Statement: "Das politische Hickhack in der österreichischen Medienwelt hat jetzt auch Gilt erwischt." Seinen Spitzenkandidaten verteidigte er: "Günther Lassi ist ein anständiger Kerl, der kein faschistisches Gedankengut in sich trägt. Bei Gilt hat so etwas sowieso in keiner Form Platz." Derzeit werde intern geprüft, "wie wir mit dieser Situation umgehen", danach werde man "gemeinsam Entscheidungen treffen", kündigte Düringer dennoch mögliche Schritte an. Die Zeit drängt jedenfalls: Am Donnerstag tagt die Bundeswahlbehörde, die die Wahlvorschläge beschließt und veröffentlicht. Gilt sei, hielt Düringer fest, aber "mehr als ein Gesicht". (red, APA, 29.8.2017)