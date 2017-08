China macht Rückzieher bei E-Autos

Die ab 2018 geplanten Vorgaben seien nicht zu erfüllen, hatten die vier größten Automobilverbände beanstandet

Frankfurt – China will die Regeln für die umstrittene Elektroauto-Quote einem Zeitungsbericht zufolge aufweichen. Die über ein Punktesystem ab 2018 zu erreichende Absatzquote für Elekto- und Hybridautos von acht Prozent solle im ersten Jahr noch flexibel gehandhabt werden, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Dienstag ohne Angaben von Quellen.

Auch die Strafen würden abgemildert. Das chinesische Industrieministerium wolle in den kommenden Tagen die endgültige Quotenregelung präsentieren. Das Ministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Kritik an Quote

Die Pläne Chinas für eine E-Auto-Quote war bei den Autoherstellern weltweit auf Kritik gestoßen. Sie befürchten, im Vergleich zu den heimischen Herstellern auf dem weltgrößten Automarkt benachteiligt zu werden.

Die ab 2018 geplanten Vorgaben seien nicht zu erfüllen, hatten die vier größten Automobilverbände aus den USA, Europa, Japan und Südkorea in einem Brief an die Regierung in Peking geschrieben. Sie schlugen die Verschiebung des Gesetzes und flexiblere Regeln vor.

Auch die Bundesregierung hatte sich für eine Abmilderung der Regeln eingesetzt. Ein von China bei einem Spitzentreffen in Berlin Anfang Juni signalisiertes Entgegenkommen stand zuletzt wieder infrage. (Reuters, 29.8.2017)