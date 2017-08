"Wahlwandern" auf Puls 4: Florian Danner marschiert durch Österreich

"Café Puls"-Moderator berichtet werktäglich von seinen Erlebnissen und Begegnungen

Wien – Für die Nationalratswahl 2017 wandert "Café Puls"-Moderator Florian Danner quer durch Österreich. Vier Wochen vor der Wahl wandert Danner vom westlichsten Punkt, quer durch alle Bundesländer und stellt unterwegs Fragen wie: Was erwarten sich die Österreicher fernab der Bundeshauptstadt von der nächsten Regierung? Welche konkreten Aufträge haben die Wähler an ihre künftigen Volksvertreter?

Montag bis Freitag berichtet Florian Danner dann täglich in "Café Puls" von seinen Erlebnissen und den Meinungen der verschiedenen Wählergruppen. Am Donnerstag, den 14. September wird Florian Danner live aus dem "Café Puls"-Studio in Richtung Westen verabschiedet.

Der Start der Wanderroute ist am Freitag, den 15. September in der 2.200-Einwohner-Gemeinde Meiningen (Vorarlberg), das Ziel erreicht Florian – laut vorläufigem Plan – am 13. Oktober in Deutsch-Jahndorf (Burgenland). Täglich soll er zwischen 30 und 35 Kilometer zurücklegen. (red, 29.8.2017)