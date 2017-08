Facebook-Chef Zuckerberg heißt zweite Tochter willkommen

Zuckerberg will nun eine längere Babypause einlegen

Menlo Park – Mark Zuckerberg (33) und seine Frau Priscilla Chan (32) haben eine zweite Tochter bekommen. Der Facebook-Gründer verkündete die Ankunft von Töchterchen August am Montag in einem Facebook-Eintrag. Die Eltern hießen das Baby mit einem Brief willkommen, wie zuvor bei der Geburt von Töchterchen Maxima ("Max") Ende 2015.

Sie solle vor allem ihre Kindheit genießen, nach draußen gehen und spielen, an Blumen riechen und herumlaufen. Kindheit sei eine "magische" Zeit, schreiben die Eltern. Sie solle diese Zeit nicht damit verbringen, sich zu sehr um die Zukunft zu sorgen. Als Eltern wollten sie alles dafür tun, die Welt für alle Kinder zu einem besseren Ort zu machen.

Babypause

Erst kürzlich hatte Zuckerberg verkündet, nach der Geburt eine längere Babypause einzulegen. Er werde einen Monat Elternzeit gleich nach der Geburt nehmen und dann den ganzen Dezember frei machen, gab er bekannt. Auch nach der Geburt von "Max" hatte der Milliardär zwei Monate pausiert.

Facebook biete seinen Mitarbeitern vier Monate Elternzeit an, erklärt der Unternehmer. "Und ich bin ziemlich sicher, dass das Büro noch steht, wenn ich zurückkehre", witzelte er. (APA, 28.8.2017)