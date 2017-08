CL-Quali: Sturm-Graz-Frauen verpassten Aufstieg

Nach 1:4 gegen Apollon Limassol als Gruppen-Zweite nicht in K.o.-Phase

Nikosia – Das Fußball-Frauenteam von Sturm Graz hat den Gruppensieg in der Champions-League-Qualifikation und damit auch den Aufstieg in die K.o.-Phase verpasst. Nach zwei Siegen verloren die Steirerinnen am Montag beim Turnier der Gruppe 5 in Nikosia gegen Apollon Limassol mit 1:4 (0:3). Den Ehrentreffer für Sturm erzielte Katharina Naschenweng (55.) zum 1:3.

Die Zypriotinnen stiegen mit drei Siegen als Gruppen-Erste in die K.o.-Phase der besten 32 Teams auf, zu denen auch ÖFB-Meister SKN St. Pölten zählt. Die Position des besten Zweiten der zehn Gruppen, der ebenfalls weiterkam, war für Sturm außer Reichweite. In der vergangenen Saison war Sturm beim CL-Debüt nach einem Fixplatz als Vizemeister ebenso wie St. Pölten im Sechzehntelfinale ausgeschieden. (APA, 28.8.2017)

Montag-Ergebnisse der Gruppe 5 in der Qualifikation zur Frauen-Champions-League:

SK Sturm Graz – Apollon Limassol 1:4 (0:3)

Tore: Naschenweng (55.) bzw. Molin (16.), Kynossdou (35.), Ayane (40.), Rus (74.)

Noroc Nimoreni – NSA Sofia 0:1 (0:1).

Tabellen-Endstand:

1. Limassol 9/3 (+13) – 2. Sturm Graz 6/3 (+3) – 3. Sofia 3/3 – 4. Nimoreni 0/3