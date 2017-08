In der ersten Runde beim Stand von 6:7,1:5 gegen den Russen Jewgenij Donskoj

New York – Andreas Haider-Maurer hat am Montag in der ersten Runde der mit 50,4 Mio. Dollar dotierten US Open in New York aufgeben müssen.

Der 30-jährige Niederösterreicher, der nach 19-monatiger Verletzungsauszeit nur dank seines "protected ranking" im Hauptbewerb gestanden ist, konnte gegen den Russen Jewgenij Donskoj beim Stand von 6:7(3),1:5 wegen einer Verkühlung nicht mehr weiterspielen. (APA, 28.8.2017)