Rumäne und Israeli pfeifen gegen Wales und Georgien

Wien – Der rumänische Schiedsrichter Ovidiu Alin Hategan leitet am Samstag das WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Österreich in Cardiff. Die bisherige Österreich-Erfahrung des 37-Jährigen: das Europa-League-Achtelfinale 2014 zwischen Basel und Salzburg (0:0), die Champions-League-Partie 2013 zwischen Porto und Austria (1:1) und das Qualifikations-Match in der Europa League 2012 zwischen Soligorsk und Ried (1:1).

Außerdem war Hategan bei den EURO-2016-Partien Polen – Nordirland (1:0) und Irland – Italien (1:0) im Einsatz.

Beim WM-Qualifikations-Heimspiel des ÖFB-Teams am 5. September gegen Georgien fungiert der Israeli Orel Grinfeld als Spielleiter. Der 36-Jährige pfiff 2014 das Europa-League-Qualikations-Match zwischen Grödig und Cukaricki Belgrad (1:2). (APA – 28.8. 2017)