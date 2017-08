"Alte Schachteln" auf Arte: Aus der Witzkiste

"Rüstige Rentnerinnen" erzählen ihre "schmutzigsten Witze" – Um hier nun aber keine falschen Hoffnungen zu wecken – so richtig schlüpfrig wird’s natürlich nie

Wer ständig auf der Suche nach einem neuen Witz ist, dem sei die Serie "Alte Schachteln" auf Arte empfohlen. Diese Reihe, in der "rüstige Rentnerinnen ihre schmutzigsten Witze" erzählen, wird zwar erst im Morgengrauen zur Ausstrahlung gebracht – wohl in der Annahme der Sendeleitung, dass außer dem bettflüchtigen Zielpublikum hier niemand anderer ein Auge darauf werfen wird. Aber falsch gedacht, denn selbst verständlich kann man sich "La Minute Vieille", so der französische Originaltitel, auch als Webserie und also jederzeit zu Gemüte führen.

Knapp zwei Minuten dauert ein Witz, doch amüsanter als die Pointen sind allemal Konzept und Darbietung: Wie beim Kaffeekränzchen sitzen die älteren Damen – und um solche handelt es sich durchwegs – jede für sich zu Hause auf dem eigenen Sofa, doch erzählt werden die kurzen Geschichten dennoch immer zusammen, nach jedem Satz abwechselnd. Häkeldeckchen und Obstschalen zieren den Couchtisch, Rosentapeten und Bilder mit denkwürdigen Tiermotiven die Wände.

artede

Um hier nun aber keine falschen Hoffnungen zu wecken – so richtig schlüpfrig wird’s natürlich nie. Auch dann nicht, wenn sich das reiche Urlauberpärchen in Rares Rezept in Spanien Stierhoden bestellt oder der eifersüchtige Ehemann in Hundesprache seinen Vierbeiner durchs Telefon hecheln hört. Dafür sind die Rentnerinnen dann doch nicht zu haben.

Nicht der Witz, sondern Gewitztheit ist also angesagt, wenn die alten Schachteln im Akkord ihre Witzkisten auspacken. Und das ist gut so, denn jede Pointe ist bekanntlich nur so gut, wie sie erzählt wird. Und wie heißt es so schön: Wer lacht, lebt länger. (Michael Pekler, 28.8.2017