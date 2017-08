Naby Keita offenbar ab 2018 in Liverpool

Ex-Salzburger soll bei den Reds einen Vorvertrag unterschrieben haben und im kommenden Sommer Leipzig verlassen

Liverpool – Der nächste große Transferkracher scheint über die Bühne gegangen zu sein: der FC Liverpool soll sich laut liverpoolecho.co.uk ab Sommer 2018 die Dienste von Naby Keita gesichert haben, die Ablösesumme dürfte 70 Millionen Euro betragen, im kommenden Jahr wäre Keita für die festgeschriebene Summe von 52 Millonen zu haben gewesen. Der Guineer, der nun der teuerste Neuzugang der Liverpool-Geschichte wird, soll bereits am Montag zum Medizincheck in Liverpool gewesen sein.

Derzeit spielt der 22-jährige Keita bei RB Leipzig in der deutschen Bundesliga, von 2014 bis 2016 kickte der guineische Mittelfeldspieler bei Red Bull Salzburg in Österreich. 2016 wurde er dort auch zum besten Spieler der Saison gekürt. Die Salzburger kassierten für den Mittelfeldspieler 15 Millionen Euro.

In der vergangenen Saison erzielte Keita in der deutschen Bundesliga in 31 Spielen acht Tore und acht Assists. Einen Transfer in diesem Sommer hatte Leipzig-Sportchef Ralf Rangnick auch wegen der erstmaligen Qualifikation des Klubs für die Champions League mehrmals ausgeschlossen.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hätte den schnellen Spieler am liebsten schon jetzt in seinem Kader, doch mit einem kolportierten Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro blitzte Liverpool bei RB Leipzig ab. Angesichts der Ausstiegsklausel sind den Bullen für das Transferfenster im nächsten Sommer allerdings die Hände gebunden.



Mit Sadio Mane spielt bereits ein anderer Ex-Salzburger bei den Reds. (red, sid, 28.8.2017)