Rekordtransfer bei der Roma: Stürmer Schick kommt für 38 Millionen

Tscheche war auch für Juventus, Chelsea und Dortmund ein Thema

Rom – Der tschechische Angreifer Patrik Schick wechselt von Sampdoria Genua zur AS Rom und wird beim Hauptstadtklub zum Rekordeinkauf. 38 Millionen Euro Ablöse kostet der 21-Jährige Italiens Vizemeister, zudem sind Bonuszahlungen über zwei Millionen vereinbart.

Schick, der in der vergangenen Saison in der Serie A elf Tore erzielte, war im Mai mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Auch der englische Meister FC Chelsea hatte Interesse an dem Stürmer signalisiert. Ein Deal mit Italiens Rekordchampion Juventus Turin platzte kurz vor dem Abschluss. (sid – 28.8. 2017)