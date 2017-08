Diebstahlsprozess: Trunkene Männer und die Frau mit vielen Namen

Eine 22-Jährige hat Zufallsbekanntschaften bezirzt und um Bargeld und Bankomatkarte erleichtert. Sie gibt den Männern eine Mitschuld

Wien – Beim Prozess gegen Barbora R. kann man als Mann über 40 eine wertvolle Lektion bekommen. Wenn man nächtens von einer attraktiven jungen Unbekannten angesprochen wird, die Zeit mit einem verbringen will, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass man Esprit ausstrahlt und aussieht wie Michael Fassbender, Leonardo DiCaprio oder George Clooney. Es könnte unter Umständen auch sein, dass die Frau eher Interesse an den monetären als an anderen inneren und äußeren Werten hat.

Im Oktober 2015 kam die heute 22-jährige Angeklagte erstmals aus der Slowakei nach Wien, erzählt sie Richterin Michaela Röggla-Weisz. Die Angaben der zweifachen Mutter, was sie hier machen wollte, schwanken. "Ich wollte betteln. Dann hat mir ein Mann 500 Euro geboten, wenn ich mit ihm schlafe", sagt sie zunächst. Später erzählt sie, sie habe von Haus aus vorgehabt, sich zu prostituieren.

Code der Opfer ausgespäht

Offenbar erkannte sie aber, dass man auch einfacher zu Geld kommen kann: indem man mit den Zufallsbekanntschaften zum Bankomat geht, den Code ausspäht und unbemerkt mit Geld und Karte verschwindet, um bis zum Limit abzuheben. 17 Opfer im Alter von rund 40 bis 75 Jahren brachte die Unbescholtene so um mehrere Tausend Euro, ehe sie im Juli festgenommen wurde.

"Ich habe ihnen dann auch was gestohlen, aber hatte auch mit vielen Sex", versucht es die Angeklagte zunächst. "Das sagen die Männer aber nicht", hält ihr die Richterin vor. "Warum gehen die Männer überhaupt mit einer Frau trinken, wenn nichts ist?", versucht R. es weiter. "Das müssen Sie die Männer fragen", kontert Röggla-Weisz.

Diese erzählen Unterschiedliches, doch ein Umstand eint die Zeugen: Sie waren schon illuminiert, als sie mit der Angeklagten auf der Straße oder in Lokalen in Kontakt kamen. R. nannte sich "Monika" oder "Petra" und trank mit den Zufallsbekanntschaften. Sie sagt, den Bargeldbehebungen sei meist das Angebot vorausgegangen, Geld gegen Sex zu tauschen, was die Opfer aber verneinen, man habe lediglich das Lokal wechseln wollen.

"Lebensgeschichte erzählt"

Nur ein 57-Jähriger sagt, es sei bei dem mehrere Achterl dauernden Gespräch kurz ein Thema gewesen. "Ich habe ihr meine Lebensgeschichte erzählt, dass meine Frau vor einem Jahr an Lungenkrebs gestorben ist. Sie hat gesagt, sie ist auch alleine, da ist es irgendwie um Sex gegangen." – "War ausgemacht, dass Sie mit ihr ins Bett gehen?", interessiert die Richterin. "Nein, an dem Abend überhaupt nicht."

Bei einem Strafrahmen bis zu fünf Jahren für schweren gewerbsmäßigen Diebstahl entscheidet sich Röggla-Weisz für 18 Monate Haft, sechs davon unbedingt. "Kann man es noch weniger machen?", fragt die Angeklagte. Als sie "Wir sind hier nicht auf dem Markt" hört, beginnt sie zu schluchzen und verweist auf ihre beiden Kinder, die derzeit von ihrer Mutter betreut werden. Nach Rücksprache mit Verteidiger Alexander Ebner nimmt sie das Urteil doch an, die Staatsanwältin gibt keine Erklärung ab, die Entscheidung ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 30.8.2017)