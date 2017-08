Liste Pilz: Cox auf Platz zwei, Noll bekommt dritten Listenplatz

Peter Pilz kandidiert wenig überraschend auf Platz eins

Wien – Die Liste Pilz hat am Montag die ersten Plätze der Bundesliste bekanntgegeben. An der Spitze steht Gründer Peter Pilz, gefolgt von Start-up-Coach Stephanie Cox. Wie erwartet einen prominenten Listenplatz ergattert hat der drittgereihte Anwalt Alfred Noll, der mit Pilz die Liste initiiert hat. Platz vier ging an die bisherige SPÖ-Abgeordnete Daniela Holzinger.

Biochemikerin Schröder auf Platz acht

Sollte es die Liste Pilz in den Nationalrat schaffen, darf sich auch der bisherige grüne Budgetsprecher Bruno Rossmann als Listenfünfter Hoffnungen machen. Die ersten sechs werden von der Anwältin Alma Zadic abgeschlossen. Die Biochemikerin Renée Schröder, die an der Spitze der Salzburger Landesliste steht, ist Achte der im Reißverschlusssystem gestalteten Bundesliste. (APA, 28.8.2017)