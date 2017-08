TV- und Radiotipps für Dienstag, 29. August

Re: Spaniens Krieg der Taxifahrer, Universum, Bank Job, Blue Steel, Willkommen Österreich, Die bleierne Zeit, Red Rock West, Kreuz und quer: Der Kampf um den Riesenbuddha und Kreuz und quer: Die Macht der Dankbarkeit

19.40 REPORTAGE

Re: Spaniens Krieg der Taxifahrer Es sind Dienstleister wie Uber und der spanische Konkurrent Cabify, die geradezu zu einem Taxikrieg geführt haben. Taxifahrergewerkschaften wie Elite Taxi wehren sich gegen die immer steigende Marktdominanz der Dienste. Demonstrationen eskalieren, brennende Autos, Prügeleien und Säureanschläge sind nicht selten. Eine Reportage über den Kampf zwischen wütenden Taxi-Aktivisten und verängstigten Uber-Fahrern in Barcelona und Madrid. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wunderwelten am Indischen Ozean Ob tödliche Trockenperioden oder die größten Niederschlagsmengen der Welt – der Monsun ist ein mächtiges Wetterphänomen. Zum Abschluss der Sommerserie Unser blauer Planet wird es bildgewaltig, wenn der Monsun im 100-minütigen Special 40 Millionen rote Krabben aus ihren unterirdischen Verstecken lockt.

Bis 22.00, ORF 2

20.15 RAUBZUG

Bank Job (The Bank Job, GB/USA/AUS 2008, Roger Donaldson) Die Rekonstruktion des berühmt gewordenen Londoner "Walkie-Talkie-Bankeinbruchs": Terry Leather (Jason Statham) wird nicht nur von der Polizei ins Visier genommen, sondern auch vom britischen Geheimdienst, der Londoner Drogenszene und dann auch noch dem Königshaus. Wer anderen einen Tunnel gräbt. Bis 22.25, ATV 2

20.15 KULTTHRILLER

Blue Steel (USA 1989, Kathryn Bigelow) Nach Abschluss der Polizeiakademie wird die Ordnungshüterin Megan (Jamie Lee Curtis) auf Streife geschickt. Ihr erster Einsatz endet in einem Fiasko: Sie überrascht einen Ladendieb auf frischer Tat und erschießt den Mann, als er seine Pistole auf sie richtet. Die Spurensicherung kann allerdings keine Waffe beim Toten finden. Eindrucksvolle Optik und heftiger Showdown. Bis 22.10, Tele 5

22.00 TALK

Willkommen Österreich: Gäste, Gäste, Gäste Ein Wiedersehen mit den laut ORF "interessantesten, spannendsten und unterhaltsamsten Gesprächen der letzten Jahre". Mit dabei im Best-Of: Dolly Buster, Alice Schwarzer, Josef Hader und Michael Mittermeier. Danach: Das Sommerkabarett mit Thomas Maurer. Bis 22.50, ORF 1

22.25 PROTESTKINDER

alleskino

Die bleierne Zeit (D 1981, Margarethe von Trotta) Eindringliches Politdrama von Margarethe von Trotta, angelehnt an die Biografien von Emma-Mitgründerin Christiane Ensslin und RAF-Terroristin Gudrun Ensslin: Die Schwestern Juliane und Marianne engagieren sich in der Protestbewegung von 1968. Juliane arbeitet als Redakteurin einer progressiven Frauenzeitung, Marianne geht in den Untergrund und setzt auf Gewalt. Als Marianne in der Haft stirbt, versucht Juliane die Umstände ihres Todes zu ergründen. Mit Jutta Lampe und Barbara Sukowa in Hauptrollen. Bis 0.10, 3sat

22.25 MISSVERSTÄNDNIS

Red Rock West (USA 1993, John Dahl) Michael (Nicolas Cage) ist ein Verlierer. Und das weiß er. Als er wieder eine Jobabfuhr erhält, setzt er sich mit seinem letzten Geld in eine Bar in einem Provinzkaff namens Red Rock. Der Barkeeper hält ihn für einen Profikiller, der dessen Frau umbringen soll. Michael klärt das Missverständnis allerdings nicht auf – wozu denn auch, er ist ja ein Verlierer. Blöd nur aber, dass der echte Killer (Dennis Hopper) recht bald auftaucht. Spannender Thriller. Bis 0.19, ATV 2

22.30 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Der Kampf um den Riesenbuddha 70 Meter hoch und 1300 Jahre alt ist der große Buddha von Leshan in der chinesischen Provinz Sichuan. Kriege und Naturkatastrophen hat er überstanden, heute kämpft er gegen die neuen Feinde einer modernen Gesellschaft: Umweltverschmutzung und Massentourismus.

Bis 23.10, ORF 2

23.15 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Macht der Dankbarkeit Zu Wort kommen Menschen, die trotz vieler Stolpersteine für ihr Leben dankbar sind. Unter anderem mit dabei: Schauspielerin Ursula Strauss, Moderatorin Barbara Stöckl, Jesuitenpater Georg Sporschill, Autorin Saskia Jungnikl (Papa hat sich erschossen), Benediktinerpater Anselm Grün.

Bis 0.00, ORF 2