Österreicher Walther Steinhuber neuer Produktchef bei RTL interactive

Er verantwortet in der neu geschaffenen Position die Produktentwicklung der Digital-Angebote

Köln – Ab September ergänzt Walther Steinhuber das Führungsteam von RTL interactive als Chief Product Officer. Der 39-jährige Österreicher verantwortet in der neu geschaffenen Position die Produktentwicklung der Digital-Angebote, teilt das Unternehmen mit.

Steinhuber war zuvor als Berater für Medienunternehmen mit den Schwerpunkten Digitalisierung und digitale Produktentwicklung tätig. Davor fungierte er in unterschiedlichen Führungspositionen beim Axel Springer Verlag, zuletzt bis 2015 als Geschäftsführer bei "Computerbild Digital" sowie als Leiter New Media Auto, Computer und Sport. Er hat in Cambridge und Innsbruck Betriebswirtschaft und Jura studiert.

Michael Heise, Leiter Games und Product Innovation bei RTL interactive, verlässt im Zuge der neuen Produktorganisation das Unternehmen. (red, 28.8.2017)