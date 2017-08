180 Millionen: Mbappé vor Wechsel zu PSG, UEFA-Boss warnt

Pariser wollen Verpflichtung des Supertalents trotz Financial-Fair-Play-Regularium über die Bühne bringen – Investor: "Paris soll wichtigste Fußball-Stadt der Welt werden"

Paris/Berlin – Paris St. Germain bastelt an seinem Mega-Transfer und sorgt damit im europäischen Fußball für erhöhte Unruhe. Nach der Verpflichtung von Neymar vom FC Barcelona für die Rekord-Summe von 222 Millionen Euro will sich der französische Vizemeister auch Supertalent Kylian Mbappé von Champion AS Monaco angeln – der Offensivmann soll erst ausgeliehen und später für 180 Millionen Euro plus Bonus gekauft werden.

Financial Fair Play soll umgangen werden

Durch diese Vorgangsweise sollen Sanktionen aufgrund der Financial-Fair-Play-Regularium der Europäischen Fußball-Union (UEFA) umschifft werden. Der 18-jährige Mbappé war in der vergangenen Saison mit 15 Toren maßgeblich am Titelgewinn von Monaco beteiligt, in Paris würde er die Stürmer-Kollegen Neymar und Edinson Cavani vorfinden. Paris St. Monaco haben sich laut Angaben der französischen Sporttageszeitung "L'Equipe" über die Modalitäten des Transfers geeinigt, mit dem Spieler sind die Pariser seit längerem klar. Am Montag soll bereits der obligate medizinische Check anstehen.

Um den UEFA-Regeln zu genügen, müsste Paris bei einer Mbappé-Verpflichtung allerdings im Gegenzug andere Spieler teuer verkaufen. Denn das Financial Fair Play (FFP) besagt, dass ein Verein mit seinen Transferaktivitäten in den zurückliegenden drei Jahren ein Minus von maximal 30 Millionen Euro erwirtschaften darf. Als Kandidat für einen Verkauf wird seit geraumer Zeit der Deutsche Julian Draxler (23) gehandelt, der erst im Winter von Wolfsburg nach Paris gewechselt war. Die Londoner "Times" berichtet, das Draxler Paris für 40 Millionen Euro verlassen darf, Liverpool und Arsenal sollen Interesse bekundet haben.

UEFA-Boss: "Checken jeden Klub"

Ein solches Geschäft würde allerdings noch nicht einmal annähernd reichen, um bloß den Neymar-Transfer zu kompensieren – falls damit überhaupt gegen die Richtlinien verstoßen wurde. Gerüchten zufolge soll der Deal nämlich über Umwege mittels eines Sponsorenvertrages bewerkstelligt und das FFP somit umgangen worden sein. "Wir beobachten die Lage. Das Transferfenster ist noch nicht geschlossen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin dem "kicker" und warnte: "Ich hoffe, die Vereine haben es gelernt. Wenn nicht, bringen wir es ihnen bei."

Den Vorwurf, nur die kleinen Fische zu sanktionieren, wollte Ceferin nicht akzeptieren. "Wir checken jeden Klub. Wir werden nach diesem Transferfenster und Abschluss unserer Prüfungen die Regeln genau anlegen, für alle gleich", sagte er: "Wenn wir unsere eigenen Regeln nicht respektieren, können wir dichtmachen. Dann wären wir ein zahnloser Tiger."

Neymar hatte für fünf Jahre in Paris unterschrieben. Seine Transfersumme, die von der UEFA auf die Vertragsdauer aufgeteilt wird, war mehr als doppelt so hoch wie die des bisherigen Spitzenreiter Paul Pogba (von Juventus zu Manchester United) und hatte eine breite Debatte über die zunehmende Entfernung des Profi-Fußballs von seiner Basis ausgelöst. Barcelona investierte einen großen Teil der Einnahmen in den Kauf von Ousmane Dembélé, der für 105 Millionen Euro plus Boni von bis zu 42 Millionen Euro vom Borussia Dortmund nach Katalonien kommt.

Spanischer Liga-Chef attackiert

Spaniens Liga-Boss Javier Tebas hatte Paris scharf angegriffen: "Dieser Klub bricht Regeln und Gesetze, nämlich das Financial Fair Play der UEFA und die Gesetze der Europäischen Union sowie die Wettbewerbsregeln aus der Schweiz."

Der katarische PSG-Investor und Klubchef Nasser Al-Khelaifi versicherte, trotz des enormen Transfervolumens die Regeln einhalten zu wollen. "Es hört sich seltsam an, aber wir werden mehr Geld verdienen, weil Neymar bei uns ist. Der Klub wird profitieren", behauptete er.

Mbappé hatte am Wochenende bei Monacos 6:1 über Olympique Marseille 90 Minuten nur auf der Bank gesessen. Auch Champions-League-Sieger Real Madrid hatte seine Fühler nach dem vierfachen französischen Nationalspieler ausgestreckt, doch Paris will mit aller Macht die Nummer eins im europäischen Fußball werden. "Wir wollen alles gewinnen, was es gibt", sagte Al-Khelaifi: "Paris soll die wichtigste Fußball-Stadt der Welt werden." (sid, red – 28.7. 2017)