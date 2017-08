Hurrikan stürzt Millionenmetropole Houston ins Flutchaos

Houston (Texas)/Washington – Überflutete Straßen, geschlossene Flughäfen und evakuierte Krankenhäuser – Sturm "Harvey" hat die texanische Millionenmetropole Houston ins Chaos gestürzt. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA sprach am Sonntag von "beispiellosen Überschwemmungen" in Texas. Präsident Donald Trump will die Flutgebiete am Dienstag besuchen.

In Houston, der viertgrößten Stadt der USA, kam der Flugbetrieb an den beiden wichtigsten Flughäfen zum Erliegen, darunter auch das vielbeflogene Luftverkehrsdrehkreuz George Bush Intercontinental Airport. Zwei Krankenhäuser mussten evakuiert werden.

Auch die wichtigsten Schnellstraßen waren von den Überschwemmungen betroffen. "Es ist verrückt", sagte der Anrainer John Travis der Nachrichtenagentur AFP. "Die Straßen, auf denen du täglich fährst, sind vollständig unter Wasser."

Innerhalb von 15 Stunden wurden in Houston 56.000 Notrufe registriert – sieben Mal mehr als üblich. Die städtische Katastrophenschutzbehörde forderte die Einwohner auf, sich aufs Dach zu retten, wenn das oberste Stockwerk ihres Hauses nicht mehr sicher sei. Die Stadt bot öffentliche Gebäude als Notunterkünfte für Menschen an, deren Häuser überflutet wurden. (APA/AFP, 28.8.2017)