Volbeat: Malen nach Zahlen

Graz – Charlie Feathers drehte sich im Grabe um, müsste er miterleben, wofür der Begriff Rockabilly heute herhalten muss. Womöglich würde er seinen Song I Can't Hardly Stand It intonieren. Denn der Begriff Rockabilly wird etwa für die Mucke der dänischen Combo Volbeat strapaziert. Sie gastiert am kommenden Freitag in der Grazer Messe.

foto: amy harris Gut einstudierter Spaß: Volbeat spielen am Freitag in Graz.

Volbeat ist eine quasi am Reißbrett entworfene Band. Man darf das Marketing oder Berechnung nennen, aber gut. Jedenfalls spielen Volbeat Rock 'n' Roll und ihrer Selbsteinschätzung nach Rockabilly mit metallischem Charakter. Also nicht im Sinne der Stahlindustrie, sondern des vielgelittenen Metal-Genres.

Der Erfolg gibt ihnen recht, der 2011 gegründete Männergesangsverein gastiert seit gut zehn Jahren im großen Festivalzirkus. Im Reigen jener Bands, die jedes Wochenende irgendwo am späten Nachmittag oder frühen Abend auf einer Festivalbühne stehen und dort ihren Schablonen-Rock-'n'-Roll in minutiös vorgeschriebenen Slots abspulen. In schwarzen Klamotten, mit grimmiger Physiognomie und gut einstudiertem Spaß. Das spricht vornehmlich junge Männer und deren Gefühle für geistige Getränke an. Für diese Nachfrage spielen Volbeat einen dankbaren, so aufregenden wie einfachen Soundtrack.

Wird ein Jungmann im Publikum kurz einmal ohnmächtig, ist es egal, die Band wird beim Wiederzusichkommen gleich klingen wie davor. Im Vorprogramm spielen Flogging Molly, die im Bereich des Ska ungefähr dasselbe aufführen. (Karl Fluch, 28.8.2017)