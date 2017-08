ÖVP holt David Hasselhoff zum Wiener Stadtfest

Station mit US-Schauspieler kann am Samstag mittels App ausfindig gemacht werden – Veranstaltung heuer als Schnitzeljagd organisiert

Wien – Nach "Knight Rider" nun Gast bei den Schwarzen: Die Wiener ÖVP holt den US-Schauspieler und Sänger David Hasselhoff zum Wiener Stadtfest. "The Hoff" wird dort am kommenden Samstag als internationaler Headliner fungieren. Was er dort machen wird, ist jedoch noch geheim – was auch für einen Gutteil der mehr als 70 Stationen gilt.

Der Gaststar wird am Nachmittag an einer Location anzutreffen sein, die mittels Stadtfest-App recherchiert werden kann, kündigte Wiens ÖVP-Chef Gernot Blümel am Montag an. "Finding Hasselhoff" laute das Motto. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich auch im Stadtfest-Hauptquartier einfinden, wo Hasselhoff um 17 Uhr vorbeischauen wird.

Akrobaten und Straßenmusiker

Das Headquarter – genannt Stadtfestcampus – ist auf der Mariahilfer Straße in der ehemaligen Filiale einer Textilkette eingerichtet und dient als Anlaufstelle für Festbesucher. Dort befindet sich zudem eine Infostelle, wo auch Personen ohne Smartphone erfahren können, wie sie die nicht bekanntgegebenen Stationen finden können.

Ein Kinderprogramm sowie eine Radio-Wien-Disco sind ebenfalls im Campus untergebracht. Vor dem Haus werden Akrobaten und Straßenmusiker auftreten.

Schnitzeljagd und Chöre

Zu den bereits bekannten Stationen, also jenen, die nicht Teil der urbanen Schnitzeljagd sind, gehören die Strandbar Herrmann, das Einkaufszentrum Q19, eine Geisterbahn im Prater und das Top-Kino.

Am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf werden Chöre Aufstellung nehmen. Als weitere Stargäste sind Zoë und Opernsänger Clemens Unterreiner angekündigt. Das Stadtfest beginnt um 13 Uhr, sämtliche Programmpunkte können bei freiem Eintritt besucht werden. (APA, 28.8.2017)