IS vor Abzug aus letzter Enklave im Libanon

Syrische Armee und libanesische Hisbollah-Miliz erzwingen Rückzug von IS-Kämpfern

Beirut – Die syrische Armee und die libanesische Hisbollah-Miliz haben den Abzug von Kämpfern der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" aus einer Grenzenklave im Libanon vorbereitet. Aus libanesischen Sicherheitskreisen war am Montag zu hören, dass die Islamisten zunächst mit ihren Angehörigen die Grenze nach Syrien überqueren sollten. Von dort aus würden sie nach Albukamal im Osten des Landes gebracht. Die Stadt liegt in der Provinz Deir al-Sor, die fast komplett vom IS kontrolliert wird.

Syrischen Staatsmedien zufolge setzten die Islamisten in der Enklave zunächst ihr Hauptquartier in brand. Es ist das erste Mal, dass der IS unter militärischem Druck einer Evakuierung seiner Kämpfer zustimmt.

Enklaven von verschiedenen Seiten angegriffen

Im Zuge des syrischen Bürgerkriegs hatten mehrere bewaffnete Gruppen in den Hügeln auf der libanesischen Seite der Grenze Stellungen aufgebaut. Die IS-Enklave ist die letzte ihrer Art. Das Gebiet war von der einen Seite von der libanesischen Armee und von anderen von der Hisbollah und syrischen Truppen angegriffen worden. Am Sonntag wurde nach der etwa eine Woche dauernden Offensive eine Feuerpause vereinbart. Die IS-Kämpfer hatten in dieser Zeit deutlich an Boden verloren. (Reuters, 28.8.2017)