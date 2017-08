90 Prozent der österreichischen Internet-User nutzen noch E-Mail

Eine eigene E-Mail-Adresse wird laut Umfrage vor allem für Online-Shopping benötigt

Instant Messenger haben SMS unter Druck gesetzt. Seit Jahren geht der SMS-Versand zurück. E-Mails scheinen indes weniger stark unter Whatsapp und Co gelitten zu haben. Das legt zumindest eine aktuelle Studie nahe, die der Webmailanbieter GMX durchführen ließ. Demnach verschicken bzw. bekommen 90 Prozent aller Internetnutzer in Österreich privat E-Mails.

Instant Messenger populär

71,1 Prozent der österreichischen E-Mail-Nutzer verwenden laut der Umfrage auch Instant Messenger. In Deutschland sind es 72 Prozent, in der Schweiz sogar 82,1 Prozent. 68 Prozent der Nutzer geben dabei an, dass ihnen ihre persönliche E-Mail-Adresse wichtig sei. Über 60 würden sie auch nicht tauschen wollen.

Verwendet werden E-Mail-Adressen hauptsächlich für Online-Shopping. 81,9 Prozent der befragten Nutzer benötigten eine Adresse zur Registrierung bzw. zum Login. 64,9 Prozent geben an, dass sie E-Mails auch für soziale Netzwerke benötigen und 59,4 Prozent für öffentliche Einrichtungen. (red, 28.8.2017)