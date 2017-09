Mindestsicherung, Grüne, Wohnungspreise – die Woche aus Postersicht

Warum User Grün wählen oder eben nicht, Gedanken zur Mindestsicherung und welche Situationen der STANDARD-Community an Flughäfen den letzten Nerv rauben

Knapp 200.000 Postings verfassten die User in dieser Woche auf derStandard.at. Ob Flüchtlinge mehr Sozialleistungen erhalten, was Grün-Wähler zweifeln lässt und die schlimmsten Erfahrungen der User auf Flughäfen wurden unter anderem in den Foren rege diskutiert.

Grün oder Nicht-Grün?



Die Frage was Grün-Wähler zweifeln lässt, füllte das Forum mit 1.265 Postings in denen unter anderem diskutiert wurde, was den Grünen fehlt, warum man nicht mehr Grün wählt oder warum sogar zum ersten Mal:

User Ex nihilo nihil fit sieht hingegen erstmals ernsthafte Alternativen zu den Grünen:

Clämsy hingegen befürchtet, dass gerade die Liste Pilz als Alternative den Grünen immens schaden könnte.

Nolls Zusammenfassung

Ein Interview mit dem Pilz-Kandidaten Alfred Noll füllte das Forum mit 3.302 Postings, die sich vor allem auf die Aussage Nolls zum Religionsunterricht in Schulen bezogen und die Noll persönlich im Forum noch einmal aufgriff:

Fehlende Lösungsansätze bei der Mindestsicherung

Ein großer Teil der Community sinnierte in Sachen Mindestsicherung über mögliche Lösungsansätze, die laut Enver M. Öztürk nicht vorhanden seien:

Mit der Frage, inwiefern die Relation zwischen Mindestsicherung und Löhnen eine Rolle spielt, beschäftigte sich Postingname2014:

Das Dilemma am Wohnungsmarkt

Auch die gestiegenen Wohnungspreise erhitzen die Gemüter im Forum. Nicht nur persönliche Geschichten wurden geteilt:

Neben den persönlichen Geschichten, wurde auch das Grunddilemma von mehreren Usern zusammengefasst:

Vorschrift ist Vorschrift – insbesondere am Flughafen

Geschichten, die die User den letzten Nerv kosteten, hatten nicht nur eine therapeutische Wirkung für die Verfasser sondern erheiterten auch die restlichen User.

Denn:

Nicht nur die Anzahl, sondern auch die Vielfalt der Beiträge machen die STANDARD-Community einzigartig.