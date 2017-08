324 km/h: Münchner Studenten mit schnellster Hyperloop-Kapsel

Elon Musks SpaceX hielt den zweiten Wettbewerb zu dem futuristischen Transportmittel ab

Hyperloop könnte das Transportsystem der Zukunft werden. Dabei sollen Passagiere aber auch Frachten in Kapseln durch lange Vakuumröhren geschossen werden. Beim zweiten Wettbewerb des Unternehmenes SpaceX gewannen nun Studenten aus München das Rennen um die schnellste Kapsel.

324 km/h

Die Kapsel von Team Warr der Studenten der Technischen Universität in München erreichte eine Geschwindigkeit von 324 km/h auf einer 1,2 Kilometer langen Teststrecke. SpaceX-Gründer Elon Musk veröffentlichte ein Video des Tests auf Twitter und Instagram. Anfang August hatte das konkurrierende Unternehmen Hyperloop One 310 km/h erreicht. In Zukunft sollen Geschwindigkeiten von über 1.100 km/h möglich sein. 2018 will SpaceX laut "Techcrunch" einen weiteren Wettbewerb abhalten.

Hyperloop WARR pod run to 201 mph (324 km/h) in 0.8 mile near vacuum tube A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Aug 27, 2017 at 10:18pm PDT

Mehrere Unternehmen und Städte haben bereits Interesse an der Errichtung von Hyperloop-Strecken angemeldet. (red, 28.8.2017)