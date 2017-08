24-Jähriger krachte in Wien mit Auto in Reisebus

Verdacht auf innere und Kopfverletzungen

Wien – Ein 24-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße mit seinem Auto ungebremst in einen geparkten Reisebus gekracht. Laut Wiener Berufsrettung wurde der Mann mit Verdacht auf schwere Kopf- und innere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Wie der 24-Jährige ohne zu bremsen in den geparkten Bus fahren konnte, war zunächst unklar. Nach Informationen war der Lenker nicht angeschnallt und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Danach stieg er noch aus dem Wagen, brach dann aber zusammen. (APA, 28.8.2017)