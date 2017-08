Grüne Kritik an "Landreport"-Magazin des Landwirtschaftsministeriums

"Parteinah produziertes Hochglanzmagazin" – Laut "Tiroler Tageszeitung" ist Rupprechter in jüngster Ausgabe 20-mal abgebildet

Innsbruck – Die Grünen haben das von Landwirtschafts- und Umweltministerium herausgegebene Magazin "Landreport" als "parteinah" kritisiert. Wie die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Montag-Ausgabe berichtet, ist Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) in der jüngsten Ausgabe 20-mal abgebildet, zudem würden weitere ÖVP-Politiker, darunter Außenminister und Spitzenkandidat Sebastian Kurz, in Szene gesetzt.

Wie aus einer Anfragebeantwortung an die grüne Umweltsprecherin Christiane Brunner hervorgeht, werde das Magazin mit 300.000 Euro vom Landwirtschaftsministerium finanziert, hieß es in dem Bericht.

Rupprechter verteidigte das vierteljährlich erscheinende Magazin gegenüber der "TT": Inhaltlich würden alle Aufgabengebiete des Ministeriums von der Land- und Forstwirtschaft bis hin zu Umwelt und Wasserwirtschaft abgedeckt. Generalunternehmer für die Produktion ist laut Rupprechter als Billigst-und Bestbieter der Österreichische Agrarverlag, der über eine Treuhandkonstruktion dem niederösterreichischen ÖVP-Bauernbund gehört. (APA, 28.8.2017)