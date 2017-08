"I am Rich": Entwickler bietet nutzlose Apps für 350 Euro an

Programme verzeichnen zehntausende Downloads und brachten tausende Euro an Einnahmen

Im Angebot von Apples iTunes und dem Google Play-Store finden sich Millionen Apps. Dass unter dieser Auswahl auch so manches Programm dabei ist, dessen Funktionsumfang eher gering ist, verwundert nicht. Doch selbst mit Software, die in praktischer Hinsicht nutzlos erscheint, lassen sich veritable Summen verdienen, berichtet der "Spiegel".

Als Beispiel gewählt wurde der Entwickler Penitax, der seine Apps im Play Store veröffentlicht. Über 30 davon sind dort mittlerweile eingelistet. Und wer das Sortiment sichtet, wird schnell bemerken, dass ein guter Teil davon jeweils 350 Euro kostet – ein Preisrahmen, der eher selten gewählt wird.

Über 50.000 Downloads für App mit Geldfotos

Neben einem Nationalflaggen-Quiz und dem Ein-Button-Game "WashingMashineRun" bietet Penitax unter anderem Programme mit Namen wie "Black", "White", "Diamond", "Toilet Simulator" oder "I Am Rich" an. Die meisten davon können lediglich eines oder mehrere Bilder anzeigen, etwa von Geldscheinen oder Edelsteinen. Dennoch verzeichnen manche davon hohe Downloadzahlen.

"I Am Rich Premium" etwa wurde laut den offiziellen Statistiken des Stores zwischen 50.000 und 100.000 Mal herunter geladen. Selbst das Ende Juli veröffentlichte "Banana", ein Programm, das nicht mehr tut, als ein Foto der namensgebenden Beere anzuzeigen, wurde bereits über 1.000 Mal installiert.

Gute Bewertungen dank Spaßrezensionen

Zum Millionär hat dies den in der Slowakei ansässigen Entwickler allerdings nicht gemacht. Denn die vielen Downloads erklären sich dadurch, dass die Programme wechselweise immer wieder für eine gewisse Zeit kostenlos angeboten werden. Obwohl die Apps keinerlei besonderen Nutzen erfüllen, scheinen sie im Katalog mit respektablen Bewertungen von drei bis vier (von fünf) Sternen auf.

Zu verdanken ist dies Nutzern, die Spaßrezensionen hinterlassen, in denen sie die Programme in den Himmel loben. "Wow diese App hat mein Leben verändert ich kann jetzt fliegen und hab 563627636463728826€ im Lotto gewonnen" [sic!], kommentiert etwa ein User seine fünf Sterne für "I Am Rich Premium". Andere Nutzer wiederum warnen vor "Abzocke".

Viertausend Euro eingenommen

Doch nicht jeder Download stammt von Nutzern, die sich eine Penitax-App kostenlos heruntergeladen haben. Gegenüber dem Spiegel gibt der Entwickler an, dass in den letzten Monaten rund 20 User entgegen seiner Erwartung tatsächlich einen Kauf getätigt und ihm somit etwa 4.000 Euro an Gesamteinnahmen beschert haben.

Der Programmierer selbst hält seine Werke jedenfalls nicht für "Abzocke". Denn die Beschreibungen würden nicht mehr versprechen, als die Apps lieferten. Die Nutzer also "wissen, wofür sie bezahlen." (gpi, 28.08.2017)