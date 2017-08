Indisches Gericht verkündet Strafmaß gegen Sektenchef

Neue Ausschreitungen drohen in Teilen Nordindiens, dort hat Gurmeet Ram Rahim Singh hunderttausende Anhänger

Neu-Delhi – Nach massiven Krawallen wegen des Schuldspruchs gegen den indischen Sektenführer Gurmeet Ram Rahim Singh in einem Vergewaltigungsprozess drohen neue Ausschreitungen: Am Montag soll ein Sondergericht in Rohtak das Strafmaß gegen den einflussreichen Guru verkünden.

Nachdem Singh am Freitag in Panchkula schuldig gesprochen worden war, zwei seiner Anhängerinnen vergewaltigt zu haben, waren seine Gefolgsleute auf die Straße gegangen, die Proteste schlugen in Gewalt um. Laut Polizei wurden dabei mindestens 36 Menschen getötet.

Weltweit Millionen von Anhängern

Rohtak und Panchkula liegen im nordindischen Bundesstaat Haryana. Dort hat Singh hunderttausende Anhänger, weltweit sollen es Millionen sein. Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den 50-jährigen Guru waren erstmals 2002 laut geworden. (APA/AFP, 28.8.2017)