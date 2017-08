Macron fordert von Erdogan Freilassung von inhaftiertem Journalisten

Bureau war im Juli bei der Einreise aus dem Irak in die Türkei festgenommen worden

Paris – Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Sonntag den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan telefonisch aufgefordert, den in der Türkei inhaftierten Nachwuchs-Journalisten Loup Bureau schnell nach Frankreich ausreisen zu lassen.

Bureau war im Juli bei der Einreise aus dem Irak in die Türkei festgenommen worden. Bei ihm seien unter anderem Fotos gefunden worden, die ihn mit "Terroristen" der syrischen Kurdenmiliz YPG zeigten, hieß es damals. Er steht seitdem unter Terrorismusverdacht.

Der Elyseepalast teilte am Sonntag mit, Macron und Erdogan seien übereingekommen, auch auf Ministerebene die Kontakte fortzusetzen, um baldmöglich eine "positive" Lösung im Fall Bureau zu finden. Bei der Gelegenheit hätten beide Präsidenten auch über die Bekämpfung des Terrorismus und die Lage in Syrien, im Irak und am Persischen Golf gesprochen. Macron habe die Unterstützung Ankaras für den Vorschlag gewürdigt, in der Perspektive der UNO-Vollversammlung im September eine Syrien-Kontaktgruppe einzuberufen. (APA, 28.8.2017)